Roche Aktie News: Roche fällt am Dienstagmittag

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 278,30 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 12'329 Punkten liegt. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 277,00 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 279,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 155'082 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 281,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 0,96 Prozent niedriger. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 212,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,77 CHF.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

