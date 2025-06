Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Nachmittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 145,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'879 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Richemont-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 145,40 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,85 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 253'283 Richemont-Aktien.

Am 14.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,55 CHF an. Mit einem Zuwachs von 28,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2024 bei 112,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 22,63 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2025 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,45 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 06.11.2026.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

