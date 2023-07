Richemont-Aktie erholt sich: Gegenbewegung nach Kursrutsch - Auch Swatch-Aktien freundlich

Der Titel des Luxusgüterkonzerns war am Vortag um zehn Prozent eingebrochen. Richemont konnte zwar den Umsatz um 19 Prozent steigern. Dies war aber nicht genug. Zudem belasteten Gewinnmitnahmen und die Sorgen, dass die Erholung im wichtigsten Markt China schneller als erwartet vorbei sein könnte. Mehrere Banken haben nun ihr Kursziel für die Aktien zwar leicht nach unten angepasst, allerdings halten sie an ihren Kaufempfehlungen fest.

Die Richemont-Aktie gewinnt am Dienstag an der SIX zeitweise 2,47 Prozent auf 141,30 Franken. Die Anteile von Konkurrent Swatch stimmen ebenfalls in die Erholung ein und legen zeitweise um 0,62 Prozent auf 277,50 Franken zu.