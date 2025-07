Pluszeichen in Wien: ATX Prime am Mittag im Plus

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.27 Prozent stärker bei 2’221.14 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.025 Prozent auf 2’215.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’215.13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2’215.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’224.00 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0.035 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2025, stand der ATX Prime noch bei 2’218.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2025, stand der ATX Prime bei 2’010.35 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 03.07.2024, den Stand von 1’840.04 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 21.64 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’245.18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’745.07 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell EVN (+ 1.72 Prozent auf 23.60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.28 Prozent auf 17.42 EUR), PORR (+ 1.26 Prozent auf 28.15 EUR), OMV (+ 0.99 Prozent auf 46.86 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0.94 Prozent auf 4.82 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Rosenbauer (-2.86 Prozent auf 47.50 EUR), FACC (-0.85 Prozent auf 7.03 EUR), Frequentis (-0.80 Prozent auf 49.60 EUR), UBM Development (-0.47 Prozent auf 21.00 EUR) und BAWAG (-0.28 Prozent auf 106.70 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 96’510 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 27.712 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.58 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

