Nikola-Aktie schliesst zweistellig im Minus: Präsident von Nikolas Energiesparte nimmt seinen Hut

• Nikola meldet weiteren Abgang im Top-Management• Verantwortlicher für das Energiegeschäft, Carey Mendes, geht• Gründe für Rücktritt unbekannt

Der Hersteller von Wasserstoff-LKWs Nikola sorgt derzeit vor allem für Negativschlagzeilen. So hat der Konzern kürzlich einen freiwilligen Rückruf sowie einen vorübergehenden Verkaufsstoppfür seine batterieelektrischen Fahrzeuge (BEVs) verkündet, nachdem er nur knapp zwei Wochen zuvor abermals rote Zahlen für das abgelaufene Quartalgemeldet hatte. Auch im Management des LKW-Herstellers geht es momentan turbulent zu. Nachdem Anfang August Nikola-CEO Michael Lohscheller mit sofortiger Wirkung zurücktrat, verliert das Unternehmen nun einen weiteren Top-Manager.

Carey Mendes legt Amt bei Nikola nieder

Wie aus einem öffentlich einsehbaren Dokument hervorgeht, das Nikola bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht hat, hat der Leiter von Nikolas Energiesparte in der vergangenen Woche seinen Rücktritt eingereicht. "Am 17. August 2023 teilte Carey Mendes [...] dem Unternehmen mit, dass er von seinem Amt zurücktritt, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Das Unternehmen ist Herrn Mendes für seinen Dienst und seine Beiträge zum Unternehmen dankbar", heisst es in dem SEC-Dokument lediglich. Über die Gründe für seinen Rücktritt ist bislang nichts bekannt, auch ein Nachfolger scheint noch nicht festzustehen. Auf der Webseite von Nikola wird Mendes am Montag weiterhin als "Präsident, Energie" aufgeführt.

Nachdem die Nikola-Aktie zu Monatsbeginn bereits kräftig unter die Räder kam, schloss das Papier im Montagshandel an der NASDAQ letztlich 22,96 Prozent tiefer bei 1,51 US-Dollar.

Mendes verantwortlich für Vorstösse des Tesla-Rivalen im Wasserstoffsektor

Mendes war seit Oktober 2021 bei Nikola tätig und hatte die Stelle als Präsident des Energiegeschäfts laut "FreightWaves" erst vor einem knappen Jahr angetreten. Zuvor war er unter anderem 13 Jahre bei BP beschäftigt. In seiner Funktion als Präsident von Nikolas Energiesparte war Mendes unter anderem für die Wasserstoff-Energiemarke HYLA verantwortlich, die den Kunden laut Unternehmensangaben in Zukunft "eine integrierte Lösung bieten wird, die Wasserstoff-Energieversorgung, -Verteilung und Infrastrukturlösungen umfasst". Ausserdem war er Anfang des Jahres massgeblich am Abschluss einer Partnerschaft zwischen Nikola und dem Startup Voltera beteiligt, durch die die nötige Infrastruktur zum Betanken von Wasserstoff-LKWs geschaffen werden soll. Im Rahmen dieser Partnerschaft sollen innerhalb von fünf Jahren bis zu 50 HYLA-Stationen in ganz Nordamerika errichtet werden. "Das Know-How von Voltera beim Aufbau einer emissionsfreien Infrastruktur wird ein wichtiger Faktor für die ersten Wasserstoff-Lastwagen von Nikola und die Betankungsinfrastruktur sein", so Mendes damals laut "Benzinga".

Redaktion finanzen.ch