Neuer US-Präsident Donald Trump beflügelt "Gefängnis-Aktien"

• Der Wahlsieg von Donald Trump führt zu steigenden Kursen bei "Gefängnis-Aktien"• Anleger setzen auf verstärkte Investitionen in Grenzsicherheit und Haftanstalten• Optimistische Aussichten für die Branche

Dass Donald Trump der Nachfolger von Joe Biden und damit der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird, hat am Mittwoch für teils massive Kursausschläge an den Börsen gesorgt. Neben dem Elektroautobauer Tesla, der insbesondere von der Nähe des Konzernchefs Elon Musk zu dem neuen US-Präsidenten profitieren konnte, legten auch Ölaktien im Windschatten der Ereignisse zu, während Titel von Vertretern der Erneuerbaren-Energien-Branche deutlich Federn lassen mussten. Bankaktien verzeichneten in der Hoffnung auf lockere Regulierungen Preisaufschläge, am Kryptomarkt gab es ebenfalls deutliche Gewinne, da sich Trump im Vorfeld der Wahlen als Kryptofreund inszeniert hatte.

Gefängnis-Aktien profitieren

Darüber hinaus rückten Aktien von Unternehmen in den Fokus, die am Markt in der Vergangenheit weniger öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hatten: Unternehmen, die Gefängnisse und Haftanstalten betreiben.

So kletterte die Aktie der GEO Group am Donnerstag an der NYSE um 42,10 Prozent auf 21,50 US-Dollar, was die Jahresgewinne auf fast 99 Prozent aufsummierte. Für CoreCivic ging es daneben um 28,98 Prozent auf 17,58 US-Dollar nach oben - damit lag die Aktie seit Jahresstart am Tag der Wahlentscheidung rund 21 Prozent im Plus.

Wedbush Analysten hatten im Vorfeld bereits erwartet, dass diese Branche von der Tatsache profitieren könnte, dass Trump nach seiner Wahl wahrscheinlich versuchen könnte, dem öffentlichen und privaten Sektor so viele Ressourcen wie möglich zur Verfügung zu stellen, wenn es um die Grenzsicherheit gehe. Dabei werde der Republikaner wohl den Schwerpunkt auf physische Inhaftierung legen, zitiert das Wall Street Journal die Experten. Es werde zudem erwartet, dass die Republikaner im Kongress weiterhin auf eine zusätzliche Finanzierung der Haftanstalten der Einwanderungs- und Zollbehörde drängen werden.

Anleger honorierten offenbar die positiven Aussichten, die für Gefängnisbetreiber unter diesen Voraussetzungen verbunden sind. Während Anleger bei der GEO-Aktie zugreifen und den Anteilsschein zeitweise um 11,14 Prozent auf 23,90 US-Dollar nach oben treiben, legen Titel von CoreCivic weiter um 23,12 Prozent auf 21,65 US-Dollar zu.



