Nestlé Aktie News: Nestlé reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 89,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'095 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 89,72 CHF. Bei 89,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 68'699 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2023 markierte das Papier bei 108,08 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 20,63 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 85,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,35 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,11 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 5,49 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

