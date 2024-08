Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag behauptet

Die Nestlé-Aktie wies um 04:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 88,72 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 11'891 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 89,04 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 88,28 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,76 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'001'205 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,08 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,70 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 3,40 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,11 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Julius Bär wird Jobs bei Merrill Lynch streichen