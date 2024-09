Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Mit einem Kurs von 88,10 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 11'978 Punkten steht. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 88,18 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 87,82 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,10 CHF. Bisher wurden heute 94'654 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 108,08 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Gewinne von 22,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,70 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 2,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,12 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,83 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

