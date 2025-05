NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.286 Pkt

DOW JONES--Von einem ruhigen Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat ein Händler von Lang & Schwarz am Dienstagabend gesprochen. Es hätten die Impulse durch handelbare Nachrichten gefehlt. Die einzige echte Nachricht am Abend war der kassierte Ausblick des Biotechnologie-Unternehmens Biofrontera durch Zahlungsschwierigkeiten seiner US-Tochter. "Das ging an Anlegern offenbar vorbei oder interessierte nicht", sagte der Marktteilnehmer. Umsatz habe es hier nicht gegeben, folglich wurde die Aktie unverändert gestellt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.286 24.226 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 27, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)