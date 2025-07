Nach Börsengang: Aebi Schmidt plant Millionenhohe Synergien

Der Spezialmaschinenhersteller sieht sich auf Kurs.

Die Aussichten des kombinierten Unternehmens - Aebi Schmidt hat bekanntlich per 1. Juli mit dem US-Mitbewerber The Shyft Group fusioniert - seien aussergewöhnlich, wird CEO Barend Fruithof in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Das Team sei auf dem besten Weg, die angestrebten Synergien in Höhe von 25 bis 30 Millionen US-Dollar trotz des dynamischen Geschäftsumfelds, einschliesslich der Auswirkungen von Zöllen, zu erreichen und starke Ergebnisse zu erzielen.

Zudem werde der Abbau der Nettoverschuldung, die sich per 30. Juni 2025 auf ungeprüfter Proforma-Basis auf 503 Millionen Dollar belaufe, in den nächsten 12 bis 18 Monaten angestrebt, heisst es weiter.

Das fusionierte Unternehmen verfüge über eine starke Bilanz mit einem Eigenkapital von deutlich über 700 Millionen Dollar, hiess es. Dies entspreche einer Eigenkapitalquote von rund 40 Prozent zum Zeitpunkt des Abschlusses der Fusion.

Die Aktien der fusionierten Gesellschaft werden seit dem 2. Juli an der Nasdaq gehandelt. Sie schlossen am ersten Handelstag mit 11,18 Dollar und kosten aktuell 10,675 Dollar.

Das Unternehmen will am 14. August 2025 um 14:30 Uhr (Schweizer Zeit) einen Earnings Call zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2025 am Donnerstag abhalten.

pre/to

Frauenfeld (awp)