MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

südkoreanischen Autohersteller Hyundai Motor und Kia büssten rund 3 und gut 4 Prozent ein. Im japanischen Autosektor fielen Honda um 1,9 und Nissan um 3,1 Prozent. Toyota stiegen gegen die negative Tendenz um 1,3 Prozent. Hier könnten erneut die am Vortag veröffentlichten Absatzzahlen gestützt haben, vermuteten Marktteilnehmer.

+++++ CREDIT +++++

Mit einer tendenziell leichten Ausweitung der Risikoprämien reagiert der europäische Kreditmarkt auf die jüngsten juristischen Entwicklungen im Zollstreit. Nachdem das US-Gericht für Internationalen Handel die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle am Mittwoch für nichtig erklärt hatte, setzte ein Bundesberufungsgericht die umfangreichen Zölle am Vorabend zumindest vorläufig wieder in Kraft.

Das Verfahren könnte in letzter Instanz vom Supreme Court entschieden werden. Dieser könnte im Sinne Trumps urteilen, heisst es bei der Commerzbank. Falls nicht, könnte US-Präsident Donald Trump versuchen, seine Zollpolitik auf anderen Wegen durchzusetzen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYWA

Der krisenbedingte Umbau der Baywa hinterlässt deutliche Spuren im operativen Geschäft des Agrarkonzerns. Die Einnahmen schrumpften in den ersten drei Monaten um 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in München mitteilte. Der Rückgang sei im Wesentlichen auf "Sondereffekte im Zuge der laufenden Transformation zurückzuführen", hiess es zur Begründung. Der Abbau von rund 700 Stellen, die Schliessung erster Standorte vor allem im Baustoffbereich und die Ausrichtung des Sortiments auf margenstärkere Produkte hätten allerdings einen "wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen, operativen Verbesserung" geleistet, wenn man die Einmalkosten für die Sanierung herausrechne, erklärte das Unternehmen.

ESSILORLUXOTTICA

kauft KI-Plattform Optegra für Medizintechnik-Sparte. Die Akquisition sei Teil der Medizintechnik-Strategie der Gruppe. Der französisch-italienische Brillenkonzern teilte mit, dass die Übernahme das Angebot des Unternehmens erweitert, das über Brillenfassungen und -gläser hinausgeht. Es umfasse auch KI-gestützte Technologien, Wearables, medizinische Instrumente und wissenschaftlich fundierte Lösungen für die Augenheilkunde.

SANOFI

Der Medikamentenkandidat Itepekimab von Sanofi aus Frankreich und Regeneron aus den USA hat in einer von zwei Phase-3-Studien zu chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) das primäre Behandlungsergebnis erreicht, in der anderen Studie jedoch nicht. Das französische Pharmaunternehmen teilte mit, Itepekimab habe bei ehemaligen Rauchern mit unzureichend kontrollierter COPD den primären Endpunkt erreicht und mittelschwere oder schwere akuten Schübe der Erkrankung statistisch signifikant reduziert - um 27 Prozent in Woche 52 im Vergleich zu einem Placebo.

LI AUTO

hat nach moderaten Gewinnen im ersten Quartal für seine aktualisierten Modelle einen robusten Absatz in Aussicht gestellt. Das Management des chinesischen Elektroauto -Herstellers sagte in einer Telefonkonferenz am Donnerstagabend, dass es zuversichtlich sei, bei seiner neuen L-Serie bald 50.000 Fahrzeuge pro Monat zu verkaufen. Die Aktien von Li Auto legten in Hongkong am Freitag deutlich zu.

