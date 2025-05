MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat im ersten Quartal wegen einem Rückgang bei den Kundenverträgen etwas weniger umgesetzt als im Vorjahr. Wegen höherer Anlaufkosten beim 1&1 Mobilfunknetz und gestiegener Abschreibungen schrumpfte auch das operative Ergebnis, allerdings weniger stark als Analysten erwartet hatten. Den Ausblick für 2025 hat 1&1, die das Consumer Access Geschäft der United Internet AG bündelt, bekräftigt.

IONOS

hat dank Kundenwachstum mehr umgesetzt als erwartet. Auch das operative Ergebnis fiel besser aus als geschätzt. Das SDAX- und TecDAX-Unternehmen hat seinen Ausblick erhöht.

NORDEX

erweitert den Vorstand um die Position eines Chief Commercial Officer (CCO) und beruft den bisherigen Europa-Chef Ibrahim Oezarslan rückwirkend zum 1. Mai auf diesen Posten. Der Manager wird künftig den gesamten Vertrieb und die Projektumsetzung des Windturbinenherstellers verantworten.

PROCREDIT HOLDING

hat ihr Kreditportfolio im ersten Quartal ausgeweitet, bei einem rückläufigen Zinsüberschuss aber weniger verdient als im Vorjahr. Der Mutterkonzern einer Reihe gleichnamiger Banken, die vor allem in Südost- und Osteuropa tätig sind, will seinen Aktionären eine Dividende von 59 Cent für das abgelaufene Geschäftsjahr ausschütten, ein Drittel des Konzernergebnisses.

PROSIEBENSAT1

hat sich zur Abwehr des Übernahmeversuchs durch die Berlusconi-Holding MFE mit dem tschechischen Grossaktionär PPF verbündet. Nach der Offerte von MFE kündigte nun PPF eine eigene Offerte für einen wesentlichen Anteil am bayerischen Fernsehsender an. Das Gebot zur Aufstockung der Beteiligung auf bis zu 29,99 Prozent liegt mit 7 Euro je Prosiebensat1-Aktie über dem von MFE.

SALZGITTER

hat im ersten Quartal nach Sonderbelastungen netto Verluste geschrieben, die Prognose allerdings trotz gestiegener konjunktureller Risiken bestätigt.

ADESSO

hat im ersten Quartal 2025 den Umsatz verbessert und ein stabiles operatives Ergebnis erreicht. Unter anderem dank der verbesserten Auslastung erwartet Adesso eine Ergebnissteigerung im Jahresverlauf und bekräftigt den Ausblick.

CLARIANT

hat eine Klage von Dow Europe über Schadensersatz in Höhe von rund 767 Millionen Euro zurückgewiesen. Die bei einem Gericht in München eingereichte Klage beziehe sich auf einen angeblichen Verstoss gegen das Wettbewerbsrecht auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt. Das Unternehmen war deshalb von der EU-Kommission im Juli 2020 mit einer Geldstrafe belegt worden.

COBALT HOLDINGS

will mit einem Börsengang 230 Millionen Dollar einnehmen. Voraussichtlich im Juni sollen dazu 90.000.000 Aktien an der Londoner Börse notiert werden. Ein Platzierungspreis wurde nicht genannt.

DANONE

übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an Kate Farms, einem kalifornischen Hersteller von pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Der Nahrungsmittelkonzern will damit sein Portfolio an spezialisierten Nahrungsmitteln stärken.

FORMYCON

hat im ersten Quartal 2025 weniger umgesetzt und einen operativen Verlust verzeichnet. Allerdings profitierte Formycon im Vorjahr noch von deutlichen Meilensteinumsätzen aus der Kommerzialisierungspartnerschaft mit Fresenius Kabi. Den Ausblick hat Formycon bestätigt.

FORVIA HELLA

soll ab 2028 für einen globalen Hersteller von Premiumfahrzeugen intelligente Steuerungselektronik produzieren. Der Grossauftrag für sogenannte Advanced Control Modules hat ein Volumen von mehr als 1 Milliarde Euro. Produziert werden soll am rumänischen Standort Timisoara.

NOVO NORDISK

hat positive Spätstudienergebnisse bei seinem Wachstumshormonmedikament Sogroya in einer wöchentlichen Behandlung bei Kindern mit Wachstumsstörungen berichtet. Das Medikament sei wirksamer als das täglich einzunehmende Wachstumshormon Norditropin aus dem eigenen Hause.

ORANGE

hat nach Zeitungsinformationen Interesse an einer vollständigen Übernahme des spanischen Telekomunternehmens Masorange. Aktuell führe die spanische Tochter des französischen Telekomriesen Orange Gespräche mit Finanzberatern, um den Kauf der unter anderem von Providence, KKR und Cinven gehaltenen 50 Prozent an Masorange zu planen, schreibt die spanische Zeitung Expansion unter Berufung auf ungenannte Quellen.

QUALCOMM

bekommt erneut mehr Zeit für eine Entscheidung über ein festes Gebot für die Alphawave IP Group. Die Frist für Qualcom, sich für ein festes Gebot zu entscheiden oder sich zurückzuziehen, läuft nun bis zum 27. Mai. Beide Seiten verhandelten derzeit über ein mögliches Angebot.

SAAB

erweitert wegen der steigenden Nachfrage nach Radar- und Sensorsystemen seine Aktivitäten in der Region Göteborg in Schweden und baut ein neues Werk. Die Einrichtung wird zusätzliche Büroflächen und Produktionskapazitäten beherbergen, die es dem Unternehmen ermöglichen, weiter zu wachsen und seine Lieferkapazitäten in der Region zu erhöhen.

UNICREDIT

hat seine Jahresprognose angehoben, nachdem höhere Provisionserträge den Gewinn im ersten Quartal stärker als erwartet in die Höhe getrieben haben.

