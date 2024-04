Meta stellt neue KI-Chips-Generation vor - Meta-Aktie weitgehend etwas fester

Meta hat einen neuen Chip für Arbeitsprozesse mit künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt, der insbesondere die Werbemodelle des Unternehmens für Rankings und Empfehlungen unterstützen soll. Der Chip ist die zweite Generation eines Chips namens MTIA, ein Akronym für "Meta Training and Inference Accelerator". Der erste MTIA-Chip kam 2023 auf den Markt.

Konkurrenzdruck auf NVIDIA wächst

Erst in dieser Woche hatte Google-Mutter Alphabet mit "Axion" eine neue Generation von Prozessoren vorgestellt. Auch Intel präsentierte mit dem neuen Chip "Gaudi 3" eine verbesserte Version, bei welcher der Stromverbrauch geringer sein soll.

So reagiert die Meta-Aktie auf die KI-Chip-Neuerung

Meta-Anleger liessen sich jedoch trotz des Hypes um künstliche Intelligenz nicht so recht aus der Reserve locken: Das Papier legte am Mittwoch im NASDAQ-Handel letztlich 0,57 Prozent auf 519,83 US-Dollar zu. Im Donnerstagshandel ist unterdessen zeitweise ein Plus von 0,24 Prozent auf 521,03 US-Dollar zu sehen.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires