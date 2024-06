Meme-Aktien-Hype geht weiter: AMC- und Faraday Future-Aktien erneut im Rallymodus

• AMC-Aktie legt erneut kräftig zu• Faraday Future-Titel mit deutlichem Plus• Meme-Hype durch GameStop-News befeuert

Viele Anleger treibt es zum Wochenstart weiter in stark geshortete Aktien. Meme-Titel legen erneut Kurssprünge aufs Parkett.

AMC-Aktie hebt erneut ab

Mit einem zwischenzeitlichen - vorbörslichen - Kurssprung von 27,71 Prozent auf 5,53 US-Dollar sticht die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC am Montag an der NYSE deutlich hervor. Nachdem das Kursplus am Freitag bei 2,36 Prozent und damit vergleichsweise verhalten ausgefallen war, kaufen sich Anleger zum Start der neuen Handelswoche wieder massiv in die AMC-Aktie ein.

In den vergangenen Wochen haben die Titel eine Berg- und Talfahrt aufs Parkett gelegt. Auf kräftige Kursausschläge folgten immer wieder Rücksetzer - zuletzt Mitte Mai, als das angeschlagene Unternehmen bekannt gegeben hatte, Aktien gegen Anleihen tauschen zu wollen.

Faraday Future mit Kursrakete

Auch bei dem Elektroautobauer Faraday Future ist vorbörslich an der NASDAQ ein kräftiges Kursplus von 16,52 Prozent auf 0,6798 US-Dollar zu sehen. Auch hier hatten sich in den vergangenen Wochen massive Kursschwankungen gezeigt: Zeitweise war der Faraday Future-Titel über die Marke von einem Dollar gestiegen und hatte damit das Penny-Stock-Terrain hinter sich lassen können.

Über dem Elektroautobauer schwebt ein Damoklesschwert, denn Faraday hat seine Bilanz für das letzte Quartal noch nicht veröffentlicht. Hält das Unternehmen die Meldepflicht nicht ein, droht das Delisting der Aktie.

Shortseller-Lieblinge im Nachfragehype

Dass mit AMC und Faraday Future ausgerechnet zwei Unternehmen mit einer durchaus wenig überzeugenden Geschäftsentwicklung derart starke Kursschwankungen ertragen müssen, ist dem aktuell wiederauflebenden Meme-Aktien-Hype zu schulden. Nachdem bereits 2021 die WallStreetBets-Bewegung für Furore an den Finanzmärkten gesorgt hatte, als sich Kleinanleger auf Reddit zum gemeinsamen Aktienkauf verabredet hatten, erlebt dieses Phänomen 2024 an der Börse in Comeback. Erneut steht dabei der Videospielehändler GameStop im Fokus, der zum Wochenstart ebenfalls kräftige Kursgewinne erzielt, nachdem bekannt geworden war, dass eine der Schlüsselfiguren des Meme-Hypes, der Reddit-User Roaring Kitten, ein signifikantes Aktienpaket erworben hat.



Redaktion finanzen.ch