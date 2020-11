Marktausblick: Outlook 2021 - Die US Wahlen sind geschlagen - what next?

Die Börse hat die amerikanischen Präsidentschaftswahlen mit Spannung beobachtet. Anleger fragen sich nun, wie sie ihr Portfolio für die Zeit nach der Wahl aufstellen können. Auf welche Gewinner sollen sie jetzt setzen und welche werden 2021 interessant?

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschliesslich an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger.

Das aktuelle Investmentumfeld ist weiterhin geprägt von niedrigen Renditen, einer starken Performance von Technologie- und Kommunikationsunternehmen und Gold als sicheren Hafen. Wird dies so bleiben oder sollten Investoren jetzt auf andere Gewinner setzen? Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für Investoren und welche Schlüsse können für eine erfolgreiche Investmentstrategie gezogen werden?

» Hier zum Marktausblick am 3. Dezember anmelden!

Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie im Marktausblick am 3. Dezember ab 11 Uhr. Elliot Hentov, Senior Macro Strategist und Politikexperte bei State Street Global Advisors beleuchtet die Auswirkungen der US Wahlen und weiterer Einflussfaktoren wie Brexit und die Entwicklung der COVID-19 Pandemie auf die globalen Finanzmärkte.

Börsenprofi Bernhard Wenger wird im Anschluss einen Blick darauf werfen mit welchen ETF-Strategien sich diese Erkenntnisse effizient umsetzen lassen. Welche Assetklassen werden die wahrscheinlichen Gewinner sein und wie können sich Investoren positionieren? Die Experten geben Ihnen im finanzen.ch-Seminar am 3. Dezember um 11 Uhr einen umfassenden Ausblick, wie es nach der US-Wahl weitergehen könnte.

» Jetzt zum Experten-Seminar und Profi-Tipps erhalten!

Erfahren Sie im Experten-Seminar am 3. Dezember welche Aktiensektoren einen Unterschied im Portfolio machen könnten und wo es sich im Obligationenbereich lohnt investiert zu sein. Oder sind wir bei der Goldrallye auch erst am Anfang?

» Melden Sie sich kostenfrei an und seien Sie am 3. Dezember live dabei!

Ihr Experte im Online-Seminar

Elliot Hentov ist Head of Policy Research beim Global Macro Policy Resarch Team. In dieser Funktion ist er verantwortlich für Forschung und Thought Leadership zu Makro-Themen im Bezug auf politische Impulse auf den Finanzmärkten und der Real-Wirtschaft. Zudem fungiert er als leitender geopolitischer Stratege von State Street Global Advisors. Er kam von Standard & Poor´s Sovereign Ratings Group zu State Street, wo er leitender Direktor für Laender-Ratings und öffentliche Einrichtungen in Zentral-, Ost- und Mitteleuropa war. Davor war Elliot als Stabsassistent für politische Angelegenheiten im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York tätig und zuständig für politisch und wirtschaftliche Themen im Nahen Osten und in Europa. Elliot hat an der Universität Princeton promoviert und an der Georgetown University einen Master-Abschluss in Internationaler Politik und Wirtschaft erworben. Er ist Autor von Publikationen in der New York Times, der Financial Times, der Foreign Policy und dem Washington Quarterly. Er ist auch Mitglied des Advisory Boards des Official Monetary und Financial Institutions Forum in London sowie ein Non-Resident Scholar am Middle East Institute in Washington, DC.

Bernhard Wenger ist als Geschäfts¬führer bei State Street Global Advisors AG in Zürich primär für die Geschäfts¬ent¬wicklung und den Vertrieb von «SPDR ETFs» in der Schweiz verant¬wortlich. Zuvor war er bei ETF Secu¬rities tätig, wo er unter anderem als Head of European Distri¬bution den Vertrieb geleitet hat. Im Weiteren hatte Bernhard Wenger leitende Posi¬tionen bei Morgan Stanley, HSBC und BNP Paribas inne und verfügt über einen «European Master in Mana¬gement» der ESCP Europe (Paris, Oxford, Berlin).