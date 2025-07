MÄRKTE USA/Zollstreit dämpft Kauflaune an Wall Street - Bitcoin auf Rekordhoch

DOW JONES--Die jüngsten Entwicklungen im Zollstreit dürften das Geschehen an den US-Börsen am Freitag überschatten. Die Futures auf die grossen Aktienindizes deuten auf einen etwas leichteren Handelsauftakt. Allerdings hatten Nasdaq-Composite und S&P-500 am Vortag im Verlauf neue Rekordstände erreicht, so dass auch Gewinnmitnahmen im Spiel sein dürften.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstag Zölle von 35 Prozent auf Importe aus Kanada angekündigt hat, fürchten die Anleger, dass andere Handelspartner mit ähnlich hohen Strafzöllen belegt werden. Beobachter merken jedoch an, dass die Kanada angedrohten Zölle nur für Produkte gelten sollen, die nicht USMCA-konform sind, also nicht den Regularien des Handelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada entsprechen. Die Folgen dürften daher weit weniger gravierend sein als angenommen.

Konjunkturdaten sind für Freitag nicht angekündigt. Unternehmensnachrichten sind rar, die Bilanzsaison kommt erst langsam in Gang. Die Aktien von Levi Strauss verbessern sich vorbörslich um 7,3 Prozent, nachdem der Jeanshersteller für das erste Geschäftshalbjahr überraschend starke Zahlen vorgelegt und seine Jahresziele erhöht hatte.

Krypto-sensitive Aktien folgen dem Bitcoin nach oben, der ein neues Rekordhoch oberhalb von 118.000 Dollar erreicht hat. Coinbase gewinnen 1,6 Prozent und Microstrategy 3,1 Prozent. Händler berichten von einem grossen Interesse Institutioneller Anleger an Bitcoin.

Nachdem die US-Regierung in diesem Jahr eine strategische Bitcoin-Reserve genehmigt hat, scheint auch China seine Haltung zu Kryptowährungen zu ändern. Berichten zufolge gab es am Donnerstag eine Sitzung der staatlichen Kommission (des chinesischen Staatsrats) zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen, die sich mit Entwicklungstrends und Strategien für Kryptowährungen und Stablecoins befasst hat.

Der US-Dollar zeigt sich unberührt von Trumps jüngsten Zollplänen. Der Dollarindex tendiert gut behauptet. Sein kanadisches Pendant gibt jedoch zum Greenback nach. Dem "Loonie" stehen nach Ansicht der Commerzbank unruhige Zeiten bevor. Trump dürfte den nördlichen Nachbarn der USA nicht in Ruhe lassen.

Anleihen sind trotz der neuen schlechten Nachrichten zum Zollstreit nicht gefragt. Sinkende Kurse lassen die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,39 Prozent steigen. Anleger zögen sich wegen des Zollstreits und der daraus möglicherweise resultierenden höheren Inflation aus US-Anleihen zurück, so OFI Investment Asset Management.

Gold verzeichnet derweil regen Zulauf. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,7 Prozent.

Die Ölpreise zeigen sich fester. Sie werden gestützt von der Erwartung weiterer Sanktionen gegen Russland. Berichten zufolge plant die Opec+ überdies, nach August die Fördermengen vorerst nicht weiter zu erhöhen.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1686 -0,2% 1,1703 1,1686 +13,0%

EUR/JPY 171,81 +0,4% 171,16 171,13 +5,0%

EUR/CHF 0,9309 -0,2% 0,9326 0,9318 -0,7%

EUR/GBP 0,8655 +0,4% 0,8619 0,8613 +4,1%

USD/JPY 147,03 +0,5% 146,25 146,43 -7,0%

GBP/USD 1,3501 -0,6% 1,3579 1,3567 +8,5%

USD/CNY 7,1404 -0,1% 7,1498 7,1511 -0,8%

USD/CNH 7,1684 -0,1% 7,1787 7,1805 -2,1%

AUS/USD 0,6574 -0,2% 0,6585 0,6571 +6,4%

Bitcoin/USD 118.061,85 +1,4% 116.437,55 111.479,00 +23,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,39 66,57 +1,2% 0,82 -7,0%

Brent/ICE 69,40 68,64 +1,1% 0,76 -8,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.348,12 3.324,18 +0,7% 23,95 +26,6%

Silber 32,16 31,68 +1,5% 0,48 +13,6%

Platin 1.165,91 1.166,80 -0,1% -0,89 +33,3%

Kupfer 5,46 5,55 -1,7% -0,09 +35,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

