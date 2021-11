Lucid-Aktie: Morgan Stanley prognostiziert Kurseinbruch bei Tesla-Konkurrenz

• Lucid mit SPAC im Juli• Morgan Stanley prognostiziert Kurseinbruch• Nicht alle Analysten so extrem bearish

Im Juli brauste die Lucid-Aktie in hohem Tempo an die Börse. Nachdem der Kurs der Lucid-Aktie kurz nach dem SPAC-IPO bei 24,08 US-Dollar lag, steigerte sich der Wert kürzlich bis auf 57,74 US-Dollar (Hoch seit Ende Juli am 17.11.2021 erreicht). Doch nicht alle Börsenkenner lassen sich von dem Kursverlauf beeindrucken. Allen voran gibt Morgan Stanley nun ein extrem bearishes Kursziel aus.

Lucid-Aktie vor dem Crash?

In der vergangenen Woche sorgte eine Morgan Stanley-Analyse für ordentlich Bewegung bei der Lucid-Aktie. Analyst Adam Jonas meint ein fundamentales Problem in der Produktion des Tesla-Konkurrenten erkannt zu haben. Nachdem Lucid-Chef Peter Rawlinson Ende September bekanntgab, die Produktion in den nächsten zwei Jahren auf 90'000 Fahrzeuge p.a. steigern zu wollen, sieht Jonas diese Zahlen als zu ambitioniert an. So sei die Skalierung der Produktion ein heikles Unterfangen das mit hohem Risiko für das gesamte Unternehmen verbunden sei, wie der Morgan Stanley-Analyst in seiner Einschätzung verlauten lässt. Hinzu komme noch die unsichere Lieferketten-Situation, auf die Lucid selbst keinen Einfluss nehmen könne. Darum beliess Jonas die Einstufung für die Lucid-Aktie auf "sell". Das Kursziel stufte Morgan Stanley jedoch von 12 auf 16 US-Dollar nach oben. Vom derzeitigen Kurs von 52,44 US-Dollar (Schlusskurs vom 23. November 2021) bedeutet dies ein Abwärtspotenzial von fast 70 Prozent.

Lucid-Börsenwert: Morgan Stanley nicht alleine mit Skepsis

Doch angesichts der hohen Bewertung der Lucid-Aktie zeigen sich auch andere Experten eher vorsichtig. Chartered Financial-Analyst Edward Sheldon bringt in einem "The Motley Fool"-Beitrag zum Ausdruck, wieso er davon ausgeht, dass sich die grossen EV-Produzenten in einer Blase befinden - so auch Lucid. Sheldon führt insbesondere an, dass Lucid bisher nur eine Handvoll Autos ausgeliefert habe und dennoch schon einen Börsenwert von 84,16 Milliarden US-Dollar (Stand: 23. November 2021) vorweisen könne. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beliefe sich so auf hohe 42, das treibe ihm "die Tränen in die Augen".

Gemischte Expertenmeinungen

In der Analysten-Zusammenfassung von TipRanks ist ersichtlich, dass insgesamt drei Wall Street-Experten in den vergangenen drei Monaten eine Einschätzung zur Lucid-Aktie abgegeben haben. Zwei Experten vergeben eine "Buy"-Einstufung, das höchste Kursziel liegt dabei bei 60 US-Dollar.

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Konkurrenzkampf auf dem EV-Markt immer grösser wird. Nicht nur E-Autopioniere wie Tesla wollen ihren Teil vom Kuchen, sondern auch Neuemporkömmlinge wie Rivian. Und als ob das noch nicht genug wäre, bauen auch Traditionsautobauer wie Volkswagen, Daimler & Co. ihre Palette an E-Autos immer weiter aus. Wie weit es Lucid in diesem Wettbewerb bringen kann, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch