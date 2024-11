Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagmittag in Grün

Um 12:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 540,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'938 Punkten liegt. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 542,00 CHF zu. Bei 535,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 31'274 Lonza-Aktien umgesetzt.

Bei 589,40 CHF markierte der Titel am 29.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 8,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.12.2023 auf bis zu 315,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,56 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 28.01.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2024 13,94 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch