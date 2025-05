Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 24,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 24,62 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 74'820 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,00 CHF) erklomm das Papier am 14.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Bei 7,06 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 71,30 Prozent sinken.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 13.08.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,220 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

