Komax Aktie News: Komax am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 111,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'708 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 111,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'234 Komax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 138,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Komax-Aktie derzeit noch 23,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 81,90 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 26,48 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,400 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2025 1,60 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

