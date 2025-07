Komax Aktie News: Komax schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Komax-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 107,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'798 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 108,20 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'371 Komax-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,90 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 24,03 Prozent sinken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,400 CHF je Komax-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,60 CHF je Komax-Aktie belaufen.

