Interhome-Käufer rechnet mit Abschluss bis Ende September

Zürich (awp) - Der Verkauf der Hotelplan-Tochter Interhome durch die Migros an den Berliner Ferienwohnungsspezialisten Hometogo zieht sich in die Länge. Hintergrund ist eine vertiefte Prüfung des restlichen Teils von Hotelplan an Dertour durch die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko). Hometogo wagt nun eine erste Prognose.

Es sei noch nicht klar, ob und gegebenenfalls bis wann ein vorgezogener Vollzug erzielt werden könnte, erklärte Hometogo am Montagabend in einem Schreiben an seine Aktionäre. Das Unternehmen rechne nun "vorsichtshalber" damit, die Übernahme von Interhome spätestens bis Ende September 2025 zu vollziehen. Das wäre vier Monate später als ursprünglich vorgesehen.

Die Verzögerung sei ausschliesslich auf die andauernde Weko-Prüfung zurückzuführen, betonte das Unternehmen es. Hometogo sei zwar nicht unmittelbarer Gegenstand der Prüfung - ursprünglich sei aber ein gemeinsamer Vollzug beider Übernahmen vereinbart worden.

ra/