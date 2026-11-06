Inseego legte Quartalsergebnis vor

Inseego hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Inseego ein EPS von 0.030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 33.3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch