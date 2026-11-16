HOPE präsentierte Quartalsergebnisse

HOPE lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 9.14 JPY gegenüber 3.86 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 859.8 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOPE einen Umsatz von 838.7 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch