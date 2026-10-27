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|
27.10.2026 13:55:34
Holding(s) in Company
|
Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Warsaw, on 26/10/2026
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|447646
|EQS News ID:
|2423092
|End of Announcement
|EQS News Service
|
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