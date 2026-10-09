Irish Residential Properties REIT Aktie 24169369 / IE00BJ34P519
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09.10.2026 19:14:03
Holding(s) in Company
|
Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Dublin, Ireland on the 09th of October 2026
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|445985
|EQS News ID:
|2413666
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Irish Residential Properties REIT PLC
|
19:14
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
14:00
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
|
08.10.26
|Form 8 (OPD) - Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
|
05.10.26
|Director/PDMR Shareholding (EQS Group)
|
02.10.26
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
|
30.09.26
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
|
29.09.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
28.09.26
|Statement regarding Possible Offer (EQS Group)
Analysen zu Irish Residential Properties REIT PLC
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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