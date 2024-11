Holcim Aktie News: Holcim fällt am Montagmittag

Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 88,18 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'628 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 87,90 CHF. Mit einem Wert von 88,22 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 273'034 Aktien.

Bei 92,76 CHF markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,19 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 30,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,97 CHF belaufen. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 5,82 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch