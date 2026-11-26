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26.11.2026 14:49:43
Hernández de Cos wird neuer EZB-Präsident - Zeitung
DOW JONES--Pablo Hernández de Cos wird laut einem Zeitungsbericht neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB). Wie die Financial Times berichtet, wird er von einer Mehrheit der Länder der Eurozone unterstützt. Beim Gipfel in Brüssel am Donnerstag habe die niederländische Regierung gesagt, sie würde sich hinter den spanischen Ökonomen stellen. Sie beendete damit die Unterstützung für ihren eigenen Kandidaten Klaas Knot, den früheren Gouverneur der niederländischen Zentralbank und den einzigen Gegenkandidaten für die EZB-Präsidentschaft, wie die Zeitung weiter berichtet.
Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten habe den anderen Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder gesagt, er werde "dem Konsens" folgen und De Cos unterstützen, so die Financial Times.
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DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2026 08:49 ET (13:49 GMT)
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