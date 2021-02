Hardware-Chef wechselt zu "neuem Projekt" - Welches Produkt hat Apple in der Pipeline?

Apple hat mit einer Personalentscheidung für Rätselraten gesorgt. Offenbar arbeitet der Technikriese an einem geheimen Projekt, was für zahlreiche Spekulationen sorgte.

• Apples Hardware-Chef bekommt neuen Zuständigkeitsbereich• Spekulationen über Wechsel in anderes Ressort• Verantwortet er Apple Glass oder das Apple Car?"Dan Riccio beginnt ein neues Kapitel bei Apple ". Mit diesen Worten ist eine offizielle Pressemitteilung von Apple überschrieben. Was auf den ersten Blick wenig spektakulär scheint, ist bei genauerem Hinsehen durchaus relevant: Denn Dan Riccio ist kein Unbekannter.

Riccio etablierte Hardware-Grösse bei Apple

Vor neun Jahren hat Riccio Bob Mansfield abgelöst, ein Apple-Urgestein im Hardwaresegment. Seitdem stand Riccio als Senior VP of Hardware Engineering der Hardwaresparte von Apple vor. Nun wurde er in dieser Position allerdings abgelöst: Fortan wird John Ternus den Bereich überwachen. So weit, so unspektakulär. Spannend wird es allerdings, wenn man sich den zukünftigen Tätigkeitsbereich von Riccio anschaut: Denn er wird Apple nicht den Rücken kehren, sondern nur den Verantwortungsbereich wechseln.

Mysteriöses neues Projekt

"Apple hat heute bekannt gegeben, dass Dan Riccio in eine neue Rolle wechselt, in der er sich auf ein neues Projekt konzentriert und direkt an CEO Tim Cook berichtet. Dan greift in der Position auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit Innovation, Arbeit und Führung bei Apple zurück", hiess es in einer offiziellen Pressemitteilung. Um welches Projekt es sich dabei konkret handelt, wurde nicht genauer spezifiziert, was direkt eine Reihe von Spekulationen am Markt auslöste.

"Jede Innovation von Apple, bei deren Entwicklung Dan mitgeholfen hat, hat uns zu einem noch innovativeren Unternehmen gemacht. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin Teil des Teams sein wird", wird Apple-Chef Tim Cook in der Mitteilung zitiert.

Tatsächlich hat Riccio zahlreiche Apple-Produkte im Hinblick auf Design, Entwicklung und Konstruktion entscheidend mitgeprägt. Dass er in seiner neuen Position direkt an Tim Cook berichtet, lässt darauf schliessen, dass das neue Projekt einiges an Relevanz für den iKonzern besitzen dürfte.

Verpasst Riccio Apple Glass den entscheidenden Schub?

Auch wenn Apple keine weiteren Details über den künftigen Zuständigkeitsbereich von Riccio nach aussen dringen liess, spekulieren Marktbeobachter, dass sich die Führungskraft möglicherweise um die Entwicklung und Markteinführung der VR/AR-Brille von Apple kümmern wird. Über "Apple Glass" war zuletzt wenig bekannt, der Techriese arbeitet aber bereits seit geraumer Zeit an seiner Augmented Reality-Technologie, nicht umsonst hatte Tim Cook AR als "the next big thing" bezeichnet und die enorme Relevanz dieser Technologie für Apple betont.

Doch das Projekt Apple Glass scheint nicht recht in die Gänge zu kommen, immer wieder war von Verzögerungen in diesem Bereich die Rede gewesen, zuletzt hatte "Bloomberg" berichtet, dass das Produkt nicht vor 2022 auf den Markt kommen wird. Geplant seien zwei verschiedene Geräte - ein Konkurrenzprodukt zur Oculus Rift, ein Produkt das von einer Facebook-Tochter auf den Markt gebracht wurde, und im weiteren Verlauf eine Brille, die vom Design her einer herkömmlichen Sehbrille ähneln soll. Dazu passen würden jüngste Berichte über Patentanmeldungen von Apple: Das Unternehmen hatte sich jüngst Details zur Befestigung von Geräten an der VR-Brille sichern lassen.

Riccio mit seiner Erfahrung im Hardware-Bereich könnte dem Projekt den entscheidenden Kick verpassen.

Apple-Car-Spekulationen werden immer lauter

Neben Apple Glass spekulieren Marktbeobachter aber auch über das Apple Car als neuen Verantwortungsbereich von Riccio. Erst kürzlich war die Gerüchteküche diesbezüglich wieder hochgekocht, als die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hatte, Apple wolle offenbar 2024 ein selbstfahrendes Auto auf den Markt bringen. Auch ein früherer Marktstart des Apple Car - möglicherweise bereits in diesem Jahr - wurde in den vergangenen Wochen am Markt hoch gehandelt, nicht erst seitdem über Hyundai als möglichen Automobilpartner für den Techkonzern spekuliert wurde.

Auch hier könnte Riccio einen möglicherweise entscheidenden Impuls liefern, denn das Projekt Apple Car spukt bereits seit Jahren durch die Medien, hat bislang aber zumindest nach aussen hin kaum Fortschritte gemacht. Ein Wechsel von Riccio in dieses Ressort könnte einen baldigen Marktstart des Fahrzeuges vermuten lassen.

Wie üblich lässt sich Apple bezüglich seiner Projektpläne nicht in die Karten schauen. Und auch Riccio selbst hielt sich in der offiziellen Pressemitteilung bedeckt und liess sich lediglich mit den Worten zitieren: "Als Nächstes freue ich mich darauf, das zu tun, was ich am meisten liebe - meine Zeit und Energie bei Apple darauf zu konzentrieren, etwas Neues und Wunderbares zu erschaffen".



Redaktion finanzen.ch