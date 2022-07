Grösstes Zentrum ausserhalb der USA: Google eröffnet dritten Standort in Zürich

• Ende Juni hat Google in der Europaallee einen dritten Zürcher Standort eröffnet• Damit wird Zürich zum grössten Google-Entwicklungszentrum ausserhalb der USA• Nachhaltigkeit wurde bei der Wahl des Gebäudes grossgeschrieben

Eröffnungsfeier des neuen Google-Campus am 27. Juni

Seit 2007 sitzt Google in Zürich im Hürlimann-Areal, seit 2017 ausserdem im ehemaligen Sihlpost-Areal und seit Ende Juni nun auch in der Europaallee. Der neue Campus direkt neben dem Bahnhof wurde am 27. Juni eröffnet und ist der grösste Zürcher Google-Standort: Ganze 2’500 Angestellte sollen hier tätig sein. Doch nicht nur der Campus selbst ist aussergewöhnlich gross - die drei Standorte in der Stadt bilden zusammen mit ihren insgesamt rund 5’000 Angestellten das grösste Google-Entwicklungszentrum ausserhalb der Vereinigten Staaten.

Der Schlüsselmoment zum Abschluss unseres neuen Campus Europaallee: Der🇨🇭Bundespräsident @IgnazioCassis und andere geladene Gäste weihen die neuesten Büros von @Google_CH direkt neben dem HB Zürich ein. #GrueziGoogle @EDA_DFAE @SwissMFA pic.twitter.com/PGXOwo1FcW - Google Schweiz (@Google_CH) June 27, 2022

Standort in der Europaallee besonders nachhaltig

Die Handelszeitung zitiert Peter Warnking, Country Director bei Google Schweiz, mit den Worten: "Wir sind sehr glücklich über diesen Standort. Die Schweiz und Google haben seit jeher einen Fokus auf Innovation." In Zürich profitiere man zudem stark von der Möglichkeit, mit lokalen Hochschulen, NGOs und Unternehmen Partnerschaften einzugehen. Das neue Google-Gebäude mit insgesamt 15’000 Quadratmetern ist ebenfalls innovativ: Der Immobilienentwickler Swiss Prime Site hat es 2018 einer Pressemitteilung zufolge von einem Immobilienfonds der Credit Suisse Asset Management erworben. Nachdem der Vertrag mit der ehemaligen Mieterin 2021 abgelaufen ist, bewarb sich Google als neue Alleinmieterin für den Campus.

Das Besondere an der Immobilie: Sie ist nach dem Prinzip der "Circular Economy" (Kreislaufwirtschaft) konzipiert. Lucas Stolwijk, EMEA Regional Workplace Services Manager bei Google Schweiz, kommentiert den neuen Standort in der Swiss-Prime-Site-Pressemitteilung wie folgt: "Die zentrale Lage der Liegenschaft, sowie die Nähe zu unseren anderen Standorten in der Stadt Zürich, waren die durchschlagenden Argumente für uns und unsere Mitarbeitenden. Weiter überzeugte uns das Konzept von Swiss Prime Site Immobilien, das Gebäude auf den neusten Stand der Technik sowie den höchstmöglichen Standard in Bezug auf Nachhaltigkeit zu transformieren. Wir freuen uns weiter in den Standort Zürich zu investieren und unsere Zusammenarbeit mit lokalen Partnern im hiesigen Innovations-Ökosystem weiter zu stärken."

Campus Europaallee soll Angestellte wieder ins Büro locken

Mit dem Einzug in ein nachhaltiges Gebäude macht Google einen weiteren Schritt in Richtung seiner geplanten Emissionsfreiheit: Ab 2030 will der Tech-Konzern nicht mehr nur klimaneutral sein, sondern überhaupt kein CO2 mehr verbrauchen. Dazu beitragen soll auch, den Mitarbeitenden Nachhaltigkeit ans Herz zu legen - etwa durch die Bahnhofsnähe des neuen Campus.

Doch nach Angaben der Handelszeitung steht für die neuen Zürcher Google-Angestellten ("Zoogler") nicht nur Nachhaltigkeit auf dem Programm: Der neue Standort biete Kaffeeecken, Flipperkästen, Ruhezonen, ein Fitnessstudio, kostenloses Essen und einen fixen, ganz persönlichen Arbeitsplatz für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter. So sollen die Angestellten ins Büro gelockt werden. Auf Nachfrage erklärte Google-Mediensprecher Samuel Leiser der Handelszeitung, man sei "relativ flexibel", arbeite aber meistens drei Tage im Büro und zwei zu Hause. Das Büro sei insofern ein guter Ort zum Arbeiten, weil hier die Kommunikation innerhalb der Teams aber auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen besser funktioniere.

Bewährt sich der neue Campus Europaallee, könnte das Entwicklungszentrum in Zürich noch weiterwachsen, erklärt Google-Chefingenieur Urs Hölzle gegenüber dem Tagesanzeiger. Dies ist jedoch vorerst Zukunftsmusik.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.ch