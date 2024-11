Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Dienstagmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3'829,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'529 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'858,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3'825,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'494 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4'690,00 CHF) erklomm das Papier am 26.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,49 Prozent. Am 22.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3'164,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 68,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,09 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.01.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Givaudan.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 125,32 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

