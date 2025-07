Geely Aktie News: Geely am Freitagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 2,10 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'667 Punkten steht. In der Spitze gewann die Geely-Aktie bis auf 2,10 EUR. Bei 2,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 50'032 Geely-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 2,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2025). Gewinne von 11,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 141,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,427 CNY. Im Vorjahr erhielten Geely-Aktionäre 0,330 HKD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geely am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,17 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77.51 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.92 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,48 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

