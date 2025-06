Geberit-VRP: Keine Übernahmeziele in Nordamerika

Zürich (awp) - Das Geberit-Urgestein Albert Baehny sieht nur wenig Potenzial für eine rasche Expansion in Nordamerika. "Um den Anteil Nordamerika signifikant zu steigern, muss man akquirieren", sagte der Verwaltungsratspräsident in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Printausgabe von Mittwoch). Aktuell gebe es aber keine Akquisitionstargets in Nordamerika. Und organisches Wachstum dauere sehr lange.

Mit Blick auf Europa verbessere sich der Wohnungsbau nur sehr langsam. "Es verbessert sich, aber wir sind noch am Anfang", so Baehny. Zwar müsse in jedem Land in Wohnungen investiert werden. Dies werde aber wohl erst 2026 der Fall sein.

"Es braucht Zeit, für Geberit zusätzlich, weil wir am Ende des Bauprozesses stehen", sagte der Verwaltungsratspräsident. "2025 wird für uns eventuell leicht besser sein."

Langfristige Aktienpolitik

Auf die Dividendenpolitik angesprochen, betonte Baehny die stabile Ausschüttung. "Seit 2015 haben wir bei Geberit 5,6 Milliarden Franken an unsere Eigentümer in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurückgegeben." Dies entspreche im Schnitt 93 Prozent des Free Cashflows.

Die Hauptaktionäre wüssten dies, so der Präsident. Daher prüfe er den Aktienkurs auch nur sporadisch. "Den heutigen Kurs kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann den Wert des Unternehmens langfristig signifikant beeinflussen."

Das mittelfristige Wachstumsziel sei vier bis sechs Prozent. Zudem habe das Unternehmen seit dem Börsengang "nie einen Skandal gehabt, nie Kurzarbeit eingeführt, nie Geld vom Staat geholt".

An seinen Rücktritt denke er schliesslich noch nicht. "Über meine Zukunft werden wir frühzeitig informieren", sagte der 72-Jährige. Baehny amtiert seit 2015 als Präsident von Geberit. 2005 wurde er CEO des Konzerns. Zwischen 2011 und 2014 führte er das Unternehmen als CEO und Verwaltungsratspräsident im Doppelmandat.

ls/