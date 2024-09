Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag kaum verändert

Mit einem Wert von 541,20 CHF bewegte sich die Geberit-Aktie um 04:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 12'430 Punkten notiert. Die Geberit-Aktie zog in der Spitze bis auf 543,80 CHF an. Die Abwärtsbewegung der Geberit-Aktie ging bis auf 535,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 541,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'307 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 409,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 24,43 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 12,86 CHF, nach 12,70 CHF im Jahr 2023. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,85 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch