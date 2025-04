Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Geschäftsleitung wird erweitert

Begründet wird der Schritt mit den "steigenden regulatorischen Anforderungen".

Der Verwaltungsrat hat Dominic Gubler zum Bereichsleiter ernannt. Der Jurist, der seit Anfang 2021 bei der Hypothekarbank Lenzburg tätig ist, verfüge über mehrjährige Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. In seiner neuen Funktion als Bereichsleiter sei er verantwortlich für das Überwachen und Sicherstellen der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und interner Vorschriften.

Lenzburg (awp)