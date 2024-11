Für diese Schweizer Aktien zeigen sich Analysten optimistisch

• Holcim-Aktie konnte deutlich zulegen• Galderma-Aktie mit starker Performance • Analysten optimistisch für Holcim und Galderma

Holcim: Analysten bullish

Seit Jahresstart hat der Kurs der Holcim-Aktie um rund 33,9 Prozent zugelegt und kostete zuletzt 88,42 Franken (Stand: 26.11.2024).

Vergangene Woche sorgte Analystin Elodie Rall von JPMorgan für Aufsehen, indem sie ihre Einschätzung für Holcim von "Neutral" auf "Overweight" anhob und das Kursziel von 81 auf 108 Franken erhöhte. Sie zeige sich in ihrem Ausblick auf das kommende Jahr optimistisch für den Baustoffkonzern und liege mit ihren operativen Ergebnisschätzungen so deutlich über dem Konsens wie seit Jahren nicht mehr, berichtet dpa-AFX Analyser.

Auch Jon Bell von der Deutschen Bank ist optimistisch und erwartet, dass Holcim von hohen Investitionen in die Infrastruktur profitieren wird, berichtet cash.ch. Er hob das Kursziel auf 111 Franken an und bestätigte seine Kaufempfehlung. Dagegen wirkt die Anhebung des Kursziels durch Philipp Lienhardt von der Bank Julius Bär auf 98 Franken fast zurückhaltend. Auch er hält jedoch an seiner "Buy"-Einschätzung fest, gestützt auf starke Ergebnisse im dritten Quartal.

Galderma: Höhenflug nach Börsengang

Auch Galderma kann eine starke Performance vorweisen. Die Aktie der früheren Nestlé-Tochter hat seit ihrem Börsengang im März bereits 38 Prozent zugelegt und kostete zuletzt 88,21 Franken (Stand: 26.11.2024).

Laut Emily Tedbury von der Citigroup ist das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Sie hat ihr Kursziel laut chash.ch von 80 auf 100 Franken angehoben und bleibt optimistisch, dass das Hautmittel Nemluvio nach Markteintritt einen Jahresumsatz von bis zu 3,3 Milliarden US-Dollar erzielen könnte. Diese Schätzung liege 60 Prozent über den Konsensprognosen anderer Analysten. Auch Joffrey Bellicha Meller von der Bank of America sieht weiteres Aufwärtspotenzial und erhöhte sein Kursziel auf 95 Franken, wie cash.ch berichtet. Allerdings würden seine Anpassungen bei den Gewinnprognosen deutlich moderater ausfallen.

Ob bullishen Prognosen der Analysten Bestand haben, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass sowohl Holcim als auch Galderma zumindest in diesem Jahr bisher zu den am besten performenden Aktien am Schweizer Markt gehören.

Redaktion finanzen.ch