FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Weir Group Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Weir Group am 24.04.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0.40 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 2.56 Prozent. 99.80 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde das Niveau der Weir Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 4.07 Prozent nach oben angepasst.

Weir Group- Ausschüttungsrendite im Fokus

Das Weir Group-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 23.02 GBP. Der Weir Group-Anteilsschein wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Weir Group-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Weir Group-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist die Weir Group-Aktie eine Dividendenrendite von 1.83 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2.05 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Weir Group via London 165.02 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 248.38 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Weir Group- Dividendenerwartung

Für 2025 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0.44 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.89 Prozent steigen.

Weir Group-Kerndaten

Weir Group ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 5.917 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Weir Group besitzt aktuell ein KGV von 18.03. Im Jahr 2024 erzielte Weir Group einen Umsatz von 2.506 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 1.21 GBP.

