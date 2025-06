Freitagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.52 Prozent stärker bei 20’273.46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.245 Prozent auf 20’217.26 Punkte an der Kurstafel, nach 20’167.91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 20’311.51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’095.05 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 4.36 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 27.05.2025, einen Stand von 19’199.16 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.03.2025, bei 17’804.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’858.68 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 20’311.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 15.38 Prozent auf 4.35 USD), Hooker Furniture (+ 13.72 Prozent auf 11.77 USD), Taylor Devices (+ 8.32 Prozent auf 45.68 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 6.99 Prozent auf 4.44 USD) und Powell Industries (+ 6.80 Prozent auf 212.92 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Harvard Bioscience (-9.44 Prozent auf 0.46 USD), AXT (-6.45 Prozent auf 2.03 USD), Big 5 Sporting Goods (-6.30 Prozent auf 1.19 USD), Volvo (A) (-6.13 Prozent auf 27.95 USD) und Innodata (-6.08 Prozent auf 48.80 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 68’327’161 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.214 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Integra LifeSciences-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch