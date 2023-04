First Republic Bank-Aktie: US-Behörde sucht offenbar im Bieterverfahren nach Käufer für First Republic Bank

Laut Medienberichten haben US-Behörden Verhandlungen mit anderen Banken und Private-Equity-Gesellschaften über eine Rettung der First Republic Bank aufgenommen. Wie "Der Spiegel" berichtet, wolle die Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) die Bank unter Zwangsverwaltung stellen und noch vor Handelsbeginn in Asien am Montag einen Käufer präsentieren. Dieser soll im Bieterverfahren gefunden werden. Bereits über das Wochenende sollen potenzielle Käufer Einblick in die Bücher der US-Regionalbank erhalten.

Laut "Yahoo Finance" soll die FDIC dabei auch gezielt die Institute anfragen, die die First Republic Bank bereits im März mit einer Geldspritze gestützt haben. Unter den möglich Käufern, die über ein Gebot nachdenken, befinden sich laut der Nachrichtenseite auch die US-Grossbanken JPMorgan und Bank of America sowie Citizens Financial und PNC Financial Services. Gebote für das angeschlagene Geldinstitut können offenbar noch bis um 12 Uhr Eastern Time eingereicht werden - das entspricht 18 Uhr unserer Zeit.

Die Aktie der First Republic Bank war in den vergangenen Wochen an der US-Börse NYSE kräftig unter Druck geraten. Im Freitagshandel gab sie zuletzt 43,3 Prozent auf 3,51 US-Dollar nach, nachbörslich ging es dann noch einmal um 33,62 Prozent auf 2,33 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch