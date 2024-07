Emmi Aktie News: Emmi reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Emmi-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 918,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'068 Punkten steht. Bei 927,00 CHF erreichte die Emmi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 916,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 732 Emmi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2023 bei 964,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 820,00 CHF. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Emmi-Aktie ist somit 10,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Emmi-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,50 CHF aus.

Emmi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Am 13.08.2025 wird Emmi schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 41,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch