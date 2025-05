EEII schlägt Marc Comina neu zur Wahl in Verwaltungsrat vor

Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft EEII will den Verwaltungsrat nur zwei Monate nach dem Umbau wieder um eine Position vergrössern. Dazu soll Marc Comina an der Generalversammlung vom 25. Juni neu in das Gremium gewählt werden.

Zudem sollen die bisherigen drei Mitglieder Christian Lüscher, Alexander Uldry sowie Philippe Joerg wiedergewählt werden, wie aus der Einladung am Freitag hervorgeht. Dabei soll Christian Lüscher VR-Präsident bleiben.

Erst im März an einer ausserordentlichen Generalversammlung war das Gremium von ursprünglich 7 auf 3 Mitglieder verkleinert und Lüscher zum Präsident gewählt worden.

