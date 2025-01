Donald Trump als US-Präsident vereidigt - So reagiert die Trump Media-Aktie

• Donald Trump als US-Präsident vereidigt• Zahlreiche Versprechen in Antrittsrede• Trump erliess bereits kurz nach Amtsantritt zahlreiche Dekrete

Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Amt des US-Präsidenten steht auch die Aktie der Trump Media & Technology Group im Fokus der Anleger. Der Anteilsschein der Muttergesellschaft des sozialen Netzwerks Truth Social verzeichnete seit Jahresbeginn an der NASDAQ bereits ein Plus von 17,39 Prozent, womöglich in Erwartung von Donald Trumps Amtsantritt als 47. US-Präsident.

Am gestrigen Montag war es nun endlich so weit: Donald Trump wurde als US-Präsident vereidigt und steht heute nun vor seinem ersten vollen Tag in diesem Amt seit vier Jahren. Damit ist Trump der erste US-Präsident seit Grover Cleveland, der nach einer Unterbrechung erneut ins Amt gewählt wurde. Die Trump Media-Aktie, die seit ihrer Auflegung eher auf politische Ereignisse als auf Unternehmensnachrichten reagiert, gab am Tag der Amtseinführung jedoch letztlich um 2,37 Prozent auf 40,03 US-Dollar nach. Am Dienstag zeigt sie sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um weitere 0,47 Prozent tiefer bei 39,84 US-Dollar. Offenbar benötigen die Anleger etwas Zeit, um die Ereignisse und Aussagen des gestrigen Tages zu verdauen.

Donald Trumps Amtsantritt geprägt von "America First"-Politik

Donald Trump wurde gestern als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. In seiner Antrittsrede im US-Kapitol zeigte er sich gewohnt grossspurig: "Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt genau jetzt. Von diesem Moment an ist Amerikas Niedergang vorbei", versprach Trump laut "dpa-AFX". Dabei kündigte er an, die US- Wirtschaft durch Massnahmen wie die Senkung der Inflation, die Ankurbelung der Energieproduktion und die Einführung von Einfuhrzöllen zu stärken.

Bereits kurz nach seinem Amtsanritt unterzeichnete er laut "Dow Jones Newswires" zudem mehr als 70 Dekrete, die Massnahmen der Biden-Regierung rückgängig machten und erliess per Dekret weitere Beschlüsse. Dazu gehören der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation. Trump habe mit seinen ersten Massnahmen klar gemacht, dass die USA auf Kosten anderer Länder wachsen sollen, so "Dow Jones Newswires". Einige der Dekrete dürften jedoch juristisch angefochten werden.

Experten über Trumps Politik beunruhigt

Während die Trump Media-Anleger bislang eher unschlüssig auf die Massnahmen von US-Präsident Trump reagieren - immerhin blieb eine grössere Kursbewegung des Anteilsscheins bislang aus -, zeigen sich Experten beunruhigt. Ein Analyst der Commerzbank bezeichnet die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten laut dpa-AFX als "derartig spaltend […], dass einem das Blut in den Adern gefrieren konnte" und auch andere Beobachter bewerteten sie laut "Dow Jones Newswires" "als Grundlage für politische Konflikte in den kommenden Jahren".

Redaktion finanzen.ch