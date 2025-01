Trump im Weissen Haus: Bleibt das Wirtschaftswachstum in den USA stabil?

• Trumps Präsidentschaft dürfte US-Wirtschaft stark beeinflussen• Wirtschaftswachstum könnte herausfordernd werden• Expertenmeinung im Blick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die US-Wirtschaft ein bemerkenswertes Wachstum. Im Jahr 2023 betrug das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts der USA etwa 2,9 Prozent. Für 2024 wird ein Wachstum von rund 2,8 Prozent erwartet. Dies führte zu einer Stabilisierung und positiven Aussichten für viele Unternehmen. Doch die Frage, die sich viele Anleger für 2025 stellen, ist: Wird dieses Wachstum auch unter der Präsidentschaft von Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit anhalten? Ökonomen von Nationwide werfen einen detaillierten Blick auf die Herausforderungen und Chancen für das Jahr 2025.

Trump 2.0: Gute Nachrichten für die US-Wirtschaft?

Die ersten Anzeichen sprechen laut Nationwide für eine Fortsetzung des positiven Wirtschaftstrends, wie MarketWatch berichtet. Donald Trump, der nach den Wahlen im November 2024 erneut das Präsidentenamt übernehmen wird, hat bereits angekündigt, auslaufende Steuersenkungen frühzeitig zu verlängern. Zudem verspricht er, bürokratische Hürden zu beseitigen und die Produktion fossiler Brennstoffe zu steigern, um die Energiepreise zu senken.

Dieser Kurs könnte besonders für Unternehmen und einkommensstarke Haushalte vorteilhaft sein, so Nationwide gemäss MarketWatch. Ein stetiges Wachstum der US-Aktienmärkte und steigende Immobilienwerte haben Millionen von Amerikanern finanziell begünstigt. Insbesondere gutverdienende Familien haben profitiert. "Dies schafft einen starken Wohlstandseffekt, der die Ausgaben dieser Haushalte ankurbeln kann", so die Ökonomen von Nationwide laut MarketWatch.

Auch die aktuell niedrige Arbeitslosenquote bleibt zunächst ein stabilisierender Faktor. Die überwiegende Mehrheit der Amerikaner müsse keine Angst um ihren Job haben, was den Konsum weiterhin fördert - ein entscheidender Faktor für das Wachstum der Wirtschaft.

Herausforderungen durch neue Gegenwinde

Trotz dieser positiven Aussichten gibt es auch Gegenwinde, die das Wirtschaftswachstum bremsen könnten. Die US-Wirtschaft steht vor einer Reihe von Herausforderungen. Ein nachlassender Arbeitsmarkt ist eines der ersten Anzeichen: Unternehmen stellen weniger ein und das Lohnwachstum verlangsamt sich. "Die daraus resultierende Abschwächung des Einkommenswachstums der Haushalte sollte die Verbraucher dazu veranlassen, ihre Ausgaben zu drosseln", warnen die Nationwide-Ökonomen laut MarketWatch, "wobei einkommensschwächere Haushalte am meisten zurückhalten werden, da sie mit steigenden Kreditkartenschulden und Zahlungsausfällen konfrontiert sind".

Zudem bleibt die hohe Inflation ein ungelöstes Problem. Die Federal Reserve könnte dadurch weiterhin Schwierigkeiten haben, die Zinssätze zu senken, um die Wirtschaft zu stimulieren, was wiederum den Immobilien- und Automarkt sowie die Unternehmensinvestitionen bremsen dürfte.

Globale Unsicherheiten und politische Risiken im Blick

Ein weiteres grosses Risiko stellen die globalen Unsicherheiten dar, wie Nationwide gemäss MarketWatch berichtet. Schwache Volkswirtschaften weltweit könnten die Nachfrage nach US-Exportunternehmen dämpfen, was das Wachstum in den USA weiter belasten würde. Doch die grösste Ungewissheit liege in den politischen Entscheidungen der Trump-Administration. Insbesondere könnten hohe Zölle und eine striktere Einwanderungspolitik die Wirtschaft belasten. "Selbst wenn diese Massnahmen nicht in die Tat umgesetzt werden, dämpft allein die Unsicherheit die Geschäftstätigkeit", erklärt Nationwide laut MarketWatch.

2025 - Ein Jahr der Unsicherheit für die US-Wirtschaft?

Das Jahr 2025 könnte für die US-Wirtschaft ein Jahr der grossen Erwartungen bei gleichzeitig hoher Unsicherheit werden. "Wenn sich die Trump-Administration in ihr Amt einfindet, sollten wir ein klareres Bild der politischen Änderungen erhalten, die das Wirtschaftswachstum nach oben oder unten beeinflussen könnten", so die Ökonomen von Nationwide gemäss MarketWatch.

Die Wirtschaft könnte weiterhin von einem günstigen Geschäftsumfeld und einer starken Verbrauchernachfrage profitieren, jedoch werden steigende Inflation und politische Unsicherheiten wichtige Faktoren bleiben, die das Wachstum dämpfen könnten. Inwiefern Donald Trump das wirtschaftliche Wachstum fortsetzen kann, wird sich daher erst im Laufe des Jahres zeigen.

Redaktion finanzen.ch