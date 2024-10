DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag im Aufwind

Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 31,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'384 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 32,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,88 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'226 DocMorris-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2024 auf bis zu 101,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 220,91 Prozent zulegen. Am 14.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,42 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 3,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte DocMorris am 13.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 19.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2024 -7,957 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch