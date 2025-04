NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach der Auswertung aktueller E-Rezept-Nutzungsdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Franken belassen. Neben den anstehenden Eckdaten zum ersten Quartal bezeichnete Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem weitere Aussagen von DocMorris zur geplanten Kapitalerhöhung als wichtige Kurstreiber./tih/edh;