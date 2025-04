SIX-Handel So steht der SPI aktuell

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.01 Prozent schwächer bei 15’703.07 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.081 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.140 Prozent auf 15’682.99 Punkte an der Kurstafel, nach 15’705.01 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15’727.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15’604.58 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der SPI mit 17’290.98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.01.2025, wurde der SPI mit 16’267.45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15’102.72 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 1.19 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 17’386.61 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’361.69 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Xlife Sciences (+ 25.50 Prozent auf 25.10 CHF), Meyer Burger Technology (+ 15.14 Prozent auf 1.70 CHF), ASMALLWORLD (+ 6.60 Prozent auf 1.13 CHF), HOCN (ex HOCHDORF) (+ 5.71 Prozent auf 1.22 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5.00 Prozent auf 2.10 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Relief Therapeutics (-7.45 Prozent auf 2.36 CHF), Dätwyler (-5.27 Prozent auf 111.40 CHF), Bellevue (-4.88 Prozent auf 7.80 CHF), Georg Fischer (-4.57 Prozent auf 55.30 CHF) und DocMorris (-4.31 Prozent auf 19.52 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’826’787 Aktien gehandelt. Mit 242.503 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.00 erwartet. Mit 10.12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch