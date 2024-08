DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittwochmittag fester

Das Papier von DocMorris konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 48,82 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 15'961 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die DocMorris-Aktie bei 49,78 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'313 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 51,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 35,16 CHF fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 27,98 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 19.08.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -6,966 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.

Redaktion finanzen.ch