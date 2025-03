Die Rolle von DeepSeek im KI-Wettbewerb: Folgen für den Rechenzentrumsmarkt

• KI-Expansion hält an• Effizienzsteigerung bewegt globalen Markt• Rechenzentrumsboom

Die rasanten Fortschritte in der künstlichen Intelligenz haben in den letzten Jahren eine massive Expansion des Rechenzentrumsmarktes befeuert. Nun sorgt das chinesische KI-Startup DeepSeek mit seinem Modell R1 für Aufsehen und stellt möglicherweise bestehende Wachstumsprognosen infrage. Während Analysten zunächst verunsichert auf die Effizienzsteigerungen durch das Modell scheinen, könnte sich das neue System langfristig durchaus als Beschleuniger für den Markt erweisen.

Neue Effizienz könnte bestehende Prognosen verändern

DeepSeek AI hat mit seinem R1-Modell eine potenziell revolutionäre Effizienzsteigerung erzielt. Denn: Die neuen KI-Modelle benötigen weniger leistungsstarke Chips und versprechen geringere Betriebskosten, was Analysten zunächst veranlasste, ihre Wachstumsprognosen für Rechenzentren zu überdenken. So berichtet Barclays laut CNBC, dass die Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur für KI-Training und -Anwendungen möglicherweise nicht optimal verteilt wurden. Sollte sich die Effizienzsteigerung durch DeepSeek bestätigen, könnten vor allem weniger energieeffiziente Rechenzentren in ihrer Existenz bedroht sein.

Experten warnen dennoch davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. So stellten UBS-Analysten laut CNBC fest, dass bisherige Wachstumsprognosen den Einfluss solcher Effizienzsteigerungen nicht berücksichtigt hätten. Ursprünglich erwartete die UBS ein Marktwachstum von 10 bis 15 Prozent bis 2028. Nun sieht die Bank Potenzial für eine höhere Wachstumsrate von 20 Prozent im Jahr 2025, wobei auch für die Jahre 2026 bis 2028 weiterhin ein starker Markt erwartet werde. Entscheidend sei, ob DeepSeek tatsächlich den KI-Betrieb mit 20- bis 30-fach geringerem Rechenaufwand pro Anfrage ermöglicht.

Mehr Effizienz als Wachstumstreiber?

Während einige Investoren befürchten, dass eine geringere Nachfrage nach leistungsstarken Rechenzentren die Branche bremsen könnte, sehen andere in der Technologie einen Wachstumstreiber. Die sogenannten Hyperscaler, also grosse Cloud-Anbieter wie Google und Meta, haben trotz anfänglicher Unsicherheiten ihre milliardenschweren Investitionen in Rechenzentren bekräftigt. Auch die Investmentbank Goldman Sachs prognostiziert, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten bis mindestens 2026 steigen wird.

Ein weiteres wirtschaftliches Phänomen könnte den Rechenzentrumsboom sogar weiter befeuern: der Jevons-Paradoxon-Effekt. Dieser besagt, dass durch Effizienzsteigerungen eine noch höhere Nutzung der betreffenden Technologie erfolgen kann. Günstigere und leistungsfähigere KI-Modelle könnten also dazu führen, dass Unternehmen KI-Anwendungen noch stärker einsetzen, was wiederum die Nachfrage nach Rechenzentren weiter antreibt. Ryan Cox, Leiter für KI-Beratung bei Synechron, sieht genau diesen Effekt: "Insgesamt denke ich, dass Effizienz die Akzeptanz fördern wird, und ich denke, dass sie die Nutzung weiter vorantreiben wird, auch wenn diese Kosten sinken. Das Rennen um diese fortschrittlicheren Modelle und die breiteren Anwendungen, die Nutzung von KI, bedeutet, dass die Gesamtnachfrage nach Rechenzentren steigen und nicht fallen wird", wie er gegenüber CNBC erklärt.

Ob DeepSeek tatsächlich den Markt nachhaltig verändert oder ob sich die Auswirkungen als begrenzt erweisen, bleibt wohl abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die technologische Entwicklung im KI-Sektor weiterhin für dynamische Veränderungen sorgen wird - und der Rechenzentrumsmarkt sich darauf einstellen dürfen müsste.

Redaktion finanzen.ch