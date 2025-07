Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag höher

Um 12:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 24,74 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 23'936 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 24,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'681'160 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,10 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2025. Mit einem Zuwachs von 5,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 50,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16.37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,15 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,85 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

